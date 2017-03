Trey Songz sait comment faire craquer les femmes, et le chanteur a décidé de donner quelques conseils à ses fans pour les aider à rendre leurs partenaires heureuses. D’après lui, seule sa musique suffit. Le beau gosse de 32 ans conseille de créer une playlist avec ses plus grands hits, dont « Neighbours Know My Name » , « Dive In », et « We Should Be », pour séduire et passer un moment intime avec une femme. Même s’il avoue qu’il évite d’écouter ses propres chansons quand il est au lit avec ses conquêtes, il estime faire de la musique pour les femmes, et il sait que sa musique a toujours un certain effet sur la gente féminine. Trey est un grand romantique. Pour lui, un homme doit aussi être capable de cuisiner pour sa bien-aimée, prendre soin d’elle et savoir ce qu’elle aime. « C’est ce qui vous rend différent des autres hommes » a-t-il expliqué. Par ailleurs, l’interprète de « Na Na » ne serait pas contre l’idée de sortir avec une de ses fans. S’il préfère toujours faire le premier pas, il ne refuserait pas pour autant les avances d’une fan si elle lui plaisait. Il a déclaré : « Je pense que c’est difficile d’ignorer ça, en faisant de la musique depuis aussi longtemps, ça ne veut pas dire qu’une fan ne peut pas être une fan lorsque je suis au travail. Mais je pense que je pourrais sortir avec une fan, sans aucun doute. » Mesdames, il est temps de tenter votre chance.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.