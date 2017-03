Vanessa Hudgens était interviewée par "Access Hollywood Live" afin de parler de son rôle dans la nouvelle série de NBC, "Powerless", qui traite de la vie d’une fille ordinaire (incarnée par Vanessa) dans un monde de super héros. Natalie Morales, la présentatrice de l’émission lui a donc d’abord posé des questions sur son personnage dans la série, Emily Locke, avant de demander à la belle brune si elle était toujours en contact avec le casting de "High School Musical". Elle lui a notamment demandé, à propos de Zac Efron, son ex petit-ami à la ville et à l’écran : "Est-ce que vous êtes restés en contact? Est-ce que vous chantez ensemble dans un Country Club,(comme dans le film)?" Ce à quoi la star de "Springbreakers" a répondu "Non, ça n’arrive pas. Je ne suis plus du tout en contact avec lui".

L’actrice de 28 ans ne semble donc pas vouloir reparler à son ex, surtout depuis qu’elle est en couple avec l’acteur Austin Butler.

Néanmoins, Vanessa a confié qu’elle chérira toujours ses moments passés à filmer les trois films "High School Musical". Elle avait notamment dit à E! News à ce propos : "C’est fou que les jeunes regardent encore le numéro 1! C’est génial. Je pense que ça montre le pouvoir des comédies musicales. Elles sont intemporelles."