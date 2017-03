Selon le tabloïd britannique "The Sun", Zayn Malik a dû se cacher dans une pile de draps sales devant un hôtel parisien pour échapper à une horde de fans. La scène s’est passé le mois dernier, alors qu’il y a avait selon une source, beaucoup plus de fans que d’habitude devant l’hôtel où séjournait le jeune homme. La sécurité a alors décidé que l’interprète de "Pillowtalk" devait être évacué incognito dans le chariot à linge sale jusque dans un Van qui la emmené jusqu’à son studio d’enregistrement.

Zayn était en effet en pleine préparation de son second album solo sur lequel il travaille depuis déjà plusieurs mois. Le chanteur avait annoncé il a peu que son titre "Still Got Time" en duo avec le rappeur PARTYNEXTDOOR figurerait sur cet album.

En attendant, on espère que Zayn ne doit pas faire cela tous les jours car on plaint sa petite amie Gigi Hadid pour l’odeur…