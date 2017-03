Ryan Gosling était présent lors du sommet Adobe à Las Vegas mercredi aux côtés d’Ann Lewnes, et il en profité pour expliquer pourquoi il n’avait pas pu se retenir de rire après la bourde des Oscars. L’incident s’était passé en février dernier, alors que les présentateurs avaient désigné « La La Land », -dans lequel le beau gosse incarne le personnage de Sebastian- comme Meilleur Film. Il a expliqué: « Ce qui s’est réellement passé, c’est que je regardais ces gens qui ont commencé à paniquer dans la foule et les mecs venaient avec leurs casques audio et je pensais quelqu’un avait été blessé. J’ai pensé que c’était une urgence médicale et dans ma tête j’imaginais déjà le pire». Mais Ryan a finalement été soulagé quand il a compris ce qui se passait : « Puis j’ai juste entendu : ‘Moonlight’ et j »étais tellement soulagé que j’ai commencé à rire. ». L’acteur de 36 ans a précisé qu’il n’en a pas voulu à l’équipe et au casting du film rival et qu’il avait même été très content pour eux, car il connaît bien le réalisateur Barry Jenkins. Il a ajouté : « J’ai travaillé avec eux auparavant. C’est vraiment un film renversant, c’est une vraie prouesse, et je suis tellement content pour eux qu’ils soient reconnus pour cela. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.