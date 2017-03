Scarlett Johansson a confié à la télévision britannique qu’il était pour elle très important que sa fille la voie comme une femme forte et un modèle à suivre. L’actrice -qui est à l’affiche de «Ghost In The Sheel » -semble donc inquiète de l’image qu’elle donne à Rose Dorothy, qu’elle a eue avec son ex-mari Romain Dauriac avec qui elle a rompu depuis janvier.

«Je suis très fière de pouvoir montrer cela à ma fille, de l’amener au travail et de lui montrer que je suis une femme indépendante qui a réussi, c’est très important pour moi » a-t-elle affirmé dans l’interview à ITV.

Scarlett emmène donc désormais sa fille sur les lieux des tournages depuis que son ex-mari s’est plaint à la justice qu’il était «fatigué de devoir calquer sa vie et celle de leur fille sur l’emploi du temps de Mme Johansson.»

En début de mois Scarlett a demandé le divorce, l’actrice de « The Avengers » avait alors cité des «différends irréconciliables » et demandé la garde exclusive de la petite Rose Dorothy, selon des informations obtenues par Page Six.