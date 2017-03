Interwievée par le magazine People Style, Kristen Bell a confié qu’elle pensait que la beauté venait avant tout de l’estime de soi et que la confiance était la clé pour se sentir bien dans sa peau. "La leçon de beauté primordiale, c’est que la beauté vient de l’intérieur et pas de l’extérieur"a-t-elle confié. La star de "Veronica Mars" pense donc que l’apparence compte peu chez une personne et que c’est la confiance en soi qui fait que l’on se "sent" beau. Et pour elle, il faut faire le bien autour de soi afin d’obtenir cette confiance. Elle affirme : "Etre une bonne personne, c’est la façon la plus rapide de se sentir beau. On ne peut pas faire autrement". Avant cela, Kristen s’était confiée sur sa relation avec son mari Dax Shepard, avec qui elle a eu les petites Lincoln, 3 ans et Delta, 2 ans. Elle avait affirmé "Il faut que je rappelle aux gens qu’une relation, ce n’est pas trouver quelqu’un et puis c’est tout, on est heureux jusqu’à la fin de notre vie. Le mariage et les relations amoureuses sont un travail difficile, et beaucoup de compromis. Mais si vous faites beaucoup de ces compromis, alors ça vaut le coup". C’est noté, Kristen !

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.