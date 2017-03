Paris Hilton et Chris Zylka seraient-ils faits l’un pour l’autre? La jolie blonde était mercredi en compagnie de la star de "The Leftovers" à l’aéroport de Los Angeles pour se rendre au festival Ulra Music à Miami. Ils ont alors été interwievés par un journaliste de TMZ qui a demandé à Paris si elle pensait que son boyfriend était l’homme de sa vie. La jet-setteuse a alors acquiescé et affirmé que ses fans seraient "informés" de l’évolution de leur relation. Chris semble avoir réussi a faire changer Paris d’avis puisqu’en décembre dernier elle affirmait encore qu’elle adorait "être célibataire" et "n’avoir besoin de personne pour valider son bonheur". L’héritière avait rompu, en avril 2016, avec l’homme d’affaires Thomas Gross et essayait de faire une croix sur son passé où elle avait "toujours [eu] besoin de quelqu’un". Elle semblait alors vouloir changer l’image de blonde écervelée que l’on avait d’elle car elle avait confié vouloir être vue comme une "businesswoman" et pas comme une star de la télé réalité. Paris avait également déclaré vouloir "être une source d’inspiration pour les jeunes femmes".

