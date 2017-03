Le vol s’est produit à Patterson, dans le New Jersey, la ville d’origine du rappeur Fetty Wap dans la nuit de samedi à dimanche. Selon TMZ, l’interprète de "Trap Queen" s’est fait voler une chaine ainsi qu’une certaine somme d’argent, qui n’a pas été dévoilée. L’incident a provoqué une fusillade et la police a dû intervenir vers 5 heures du matin heure locale. Apparemment, les officiers de police ont repéré deux hommes près du lieu de la fusillade, dont l’un blessé à la jambe et l’autre au torse. Il y aurait un troisième homme impliqué qui lui se serait rendu au centre médical d’Hackensack peu après les faits. Malgré quelques blessures, les jours de la star ne seraient pas en danger.

Il semblerait qu’il y ait de plus en plus de tentatives de vols des célébrités ces derniers temps. Kendall Jenner avait déjà été victime d’un vol de bijoux chez elle il y a un peu plus d’une semaine, même si pour le mannequin, il n’y avait pas eu de victimes ni de coups de feu.