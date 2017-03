Kendall Jenner n’était pas à l’aise lorsqu’elle a dû témoigner contre un fan obsessionnel en août dernier. Shavaughn McKenzie l’avait suivie et abordée sur sa propriété de Hollywood Hills, à Los Angeles mais Kendall n’était pas sûre qu’il comprenait vraiment ce qu’il faisait. La jeune femme s’est confiée à ce propos à sa mère dans un épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian ». Elle lui a demandé: « C’est bizarre, que je me sente mal pour lui, non? » Mais Kendall pense que l’homme ne pouvait pas « contrôler ce qu’il faisait » et qu’il pensait que cela était « normal et acceptable ». La mère du mannequin a cependant insisté qu’il était important que Kendall fasse une annonce publique qui dissuaderait d’autres harceleurs potentiels. « Tu dois montrer à tout le monde que tu vas agir contre tous les prédateurs qui sont après toi ».

Mais c’est apparemment un sujet sensible pour la belle brune qui a confié à son père Caitlyn Jenner que pendant tout le procès, elle était « au bord des larmes » car elle se «sentait trop mal pour lui ». Elle a cependant affirmé qu’elle savait qu’il était « nécessaire » qu’elle se protège avant de préciser: «On ne sait jamais ce que les autres sont capables de faire ».