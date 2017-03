Cheryl a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon, qu’elle a eu avec Liam Payne des One Direction le mercredi 23 mars. Les jeunes parents ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux hier à l’occasion de la fête des mères, en Angleterre.

La maman de Cheryl, Joan, âgée de 57 ans, est maintenant prête à aider les deux chanteurs à élever leur enfant et va déménager chez eux pour s’assurer que les choses se déroulent pour le mieux. Une source proche de la famille a déclaré : « Joan sera tout près pour aider Cheryl et Liam au cours des premiers mois de la vie du bébé », avant d’ajouter « ce ne sera pas pour toujours, mais Joan a une chambre dans la maison et restera aussi longtemps que nécessaire. »

Peu de temps après l’annonce de la naissance du fils de Cheryl et Liams, plusieurs célébrités les ont félicités sur les réseaux sociaux. En effet ils ont reçu un message de Nadine Coyle, ancienne collègue de Cheryl, à l’époque de Girls Aloud, elle a écrit : « Félicitation je suis tellement heureuse pour vous et votre précieux petit garçon ! Je vous envoie beaucoup d’amour. » Ils ont également reçu un message de la part de Khloe Kardashian qui a commenté la photo Instagram de Cheryl: « Félicitation poupée! Dieu bénisse ta famille, je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous. »