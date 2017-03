Reese Witherspoon a partagé une photo touchante de son mari Jim Thot et elle sur Instagram pour leur sixième anniversaire de mariage dimanche dernier. On peut y voir le couple face à l’océan en train d’admirer un coucher de soleil, plus heureux que jamais. En légende du cliché, Reese a écrit : "Il y a 6 ans, j’ai eu la chance d’épouser cet homme incroyable. Il me fait rire tous les jours et me supporte dans tout ce que je fais. Joyeux anniversaire de mariage JT!".

Le couple avait officialisé sa relation début 2010 avant de se fiancer à la fin de cette année. Puis, ils avaient décidé de se marier en mars 2011 dans l’état Californie. Les deux amoureux ont ensuite eu leur premier enfant ensemble, Tennesse James Thot, né le 27 septembre 2012.

Une source confiait récemment à People magazine que sa relation avec James a "transformé" la star de "Big Little Lies" et que la jolie blonde devenait souvent "gaga"quand elle parlait de lui. Apparemment, "Ils se complètent bien… Jim est un super papa, beau-papa et mari".