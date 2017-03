Le 22 mars dernier, Cheryl et Liam Payne accueillaient leur premier enfant, un petit garçon, dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Et apparemment la venue de ce petit bout de chou aurait offert de nombreuses opportunités à l’ancienne chanteuse du groupe Girls Aloud.

La jeune maman de 33 ans envisagerait effectivement de faire la promotion de nombreux produits pour bébé, quitte à mettre sa carrière artistique de côté. Une source a rapporté au journal The Sun: « Cheryl conçoit qu’elle ne peut pas faire le poids face aux grands noms qui dominent les charts. Elle veut toujours faire de la musique et était en studio au cours des premiers mois de sa grossesse. Mais ce n’est plus sa priorité aujourd’hui, bien que la musique soit toujours une grande passion pour elle. »

Cheryl qui fait maintenant partie des mères de la planète people « est un nouveau visage sur le marché des produits pour bébé. Elle a été inondée par des offres pour promouvoir des articles divers et varies. C’est quelque chose qu’elle aimerait vraiment exploiter. » A conclu l’indicateur.