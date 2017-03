Fetty Wap s’est fait voler une chaîne en or et une grosse somme d’argent liquide, dont le montant total n’a pas encore été précisé. Le vol s’en est suivi d’une fusillade, dans laquelle trois personnes ont été blessées. La police ne progresse pas beaucoup dans l’enquête car le rappeur de 25 ans ne veut pas coopérer. Le vol s’est produit dans le New Jersey, à Patterson, dans la ville d’origine du musicien. L’incident a provoqué une fusillade et la police a dû intervenir. Les officiers de police ont repéré deux hommes près du lieu de la fusillade, dont l’un blessé à la jambe et l’autre au torse. Il y aurait un troisième homme impliqué qui lui se serait rendu au centre médical d’Hackensack, peu après les faits. Malgré quelques blessures, Fetty Wap se porte bien. S’il refuse de parler de l’événement, la police aurait déjà un suspect, un certain Raheem Thomas. Thomas, également connu sous le nom Fuzz, a une histoire présumée avec Fetty Wap. Fuzz a le sentiment d’avoir aidé Fetty Wap à percer dans la musique et de ne pas avoir été récompensé par Fetty, qui serait ingrat selon lui. Thomas a été arrêté et la police a reconnu la chaîne volée de Fetty sur la page Instagram de Thomas. L’interprète de " Trap Queen " voulait peut-être protéger son ami, mais celui-ci va devoir répondre de ses actes devant la justice. Affaire à suivre…

