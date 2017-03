Mel B, l’ancienne chanteuse des Spice Girls a demandé le divorce à son mari, Stephen Belafonte, de 10 ans son aîné, la semaine dernière, suite à des différends irréconciliables. Le frère de Stephen a finalement révélé que si le couple divorçait, c’était notamment à cause de leur type de relation. Une relation libre, où les deux tourtereaux ne se gênaient pas pour aller voir ailleurs. Cependant, de cette relation est née beaucoup de jalousie, et Mel B a préféré mettre un terme à tout ça. Jeremiah Stansbury, le frère de Stephen a ainsi déclaré : « tout le monde a des problèmes personnels, nous sommes tous humains et personne n’est parfait et je ne suis pas ici pour jeter l’ombre sur Stephen, mais à la base ce qu’ils faisaient était très amusant, libre, c’était une relation libre. » Jeremiah pense également que le couple a fini par rompre parce que Stephen ne s’est « probablement » pas rendu compte que sa femme était malheureuse. D’autant plus que la chanteuse vient de perdre son papa, Martin, atteint d’un cancer, à l’âge de 63 ans.

