Ricky Martin, qui sera en résidence à Las Vegas le mois prochain, a proposé à Jennifer Lopez et Céline Dion d’organiser des goûters pour leurs enfants. Les jumeaux de Ricky, Matteo et Valentino (8 ans), pourraient ainsi s’amuser avec les jumeaux de Jennifer, Max et Emme (9 ans), mais aussi avec les trois enfants de Céline Dion, puisqu’ils seront tous à Las Vegas au même moment. Ricky est impatient, il a déclaré : « Nous devons organiser quelque chose ! D’une façon ou d’une autre, nous devons nous réunir. Je suis sûr que leurs enfants traversent exactement les mêmes choses que mes enfants. C’est un style de vie assez unique. Mais je pense que la génération d’enfants qui ont des parents artistes, ont besoin de se réunir. Nous verrons ce qu’il se passe. » Le latino de 45 ans a aussi indiqué être en mesure de donner à ses enfants le sentiment de « stabilité » dont ils ont besoin. Il a expliqué : « Tout change quand on devient père. Je suis une personne différente. Chaque décision que je prends est basée sur leur bien-être, et oui, ils voyagent avec moi partout. » Ricky a également évoqué son mariage à venir avec son fiancé Jwan Yosef, et il a avoué qu’il aimerait avoir encore plus d’enfants.

