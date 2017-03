Avec 115 millions d’abonnés, Selena Gomez est la star la plus suivie sur Instagram. Lorsque la jeune femme poste des photos, elle obtient une multitude de « likes » en un rien de temps. Pourtant, elle a déclaré détester les réseaux sociaux et l’hypocrisie qui y règne. Elle a expliqué : « Je ne supporte pas les réseaux sociaux. Je ne supporte pas ce que les gens regardent. Ce que les gens pensent être la réalité me fait horreur ». Elle a également ajouté : « Nous sommes tellement déconnectés les uns des autres aujourd’hui. Et, quand tu passes chaque jour à regarder quelque chose, ta vraie vie est en train de te filer entre les doigts ». La belle brune a ainsi invité ses fans et toutes les femmes à ignorer la pression qu’elles peuvent subir sur les réseaux sociaux car elles « valent plus qu’un commentaire ». Par ailleurs, la star de 24 ans a récemment visité un lycée à Los Angeles, en Californie, où elle a rencontré un groupe de filles impliquées dans une organisation qui regroupe les femmes issues de zones défavorisées. Touchée par ce mouvement, la petite-amie de The Weeknd avait alors révélé : « Cela me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, ces filles m’inspirent tous les jours, elles me donnent de la force. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.