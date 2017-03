Blac Chyna a décidé de vider son sac sur Snapchat. La maman de Dream vient de révéler que tout n’est pas tout beau tout rose entre elle et Kylie Jenner, la petite-amie de son ex, Tyga, avec qui elle a eu un fils, King Cairo. Elle s’est ainsi permise d’insulter la cadette de la famille Jenner, mais pas que. Très remontée contre Tyga, Chyna a lavé tout son linge sale en public. Apparemment au milieu des mensonges du rappeur, qui essaierait de faire croire que l’ancienne danseuse exotique s’intéresse toujours à lui, la meilleure amie d’Amber Rose a multiplié les déclarations sur Snapchat, tout en remettant son ex à sa place. Elle a déclaré : « Arrête de courir après ton argent ! Tu racontes mes affaires avec King ! Je parie n’importe quoi que j’ai plus d’argent que toi, Tyga, Michael !! Alors va le dire à Kylie, et Rob ! Pour le compte de notre fils ! Parce que c’est la seule raison pour laquelle je te parle ! Mais tu veux faire comme si j’étais attirée par toi lol ! » La belle brune ne s’est ensuite pas gênée pour insulter Tyga, affirmant qu’il pouvait retourner pleurer dans les jupes de sa mère, ou de Kylie, qu’elle a également traité de « p*** ». Si on ne sait pas vraiment ce qui a déclenché cette grosse colère du côté de Blac Chyna, Rob Kardashian ne semble pas troubler par les déclarations de la mère de sa fille. Moins d’une heure après la publication de ses messages, le frère de Kim Kardashian a déclaré sur Twitter : « Bonjour le Monde ! Il est 4h45, c’est l’heure d’aller faire du sport ! » Au moins un qui a trouvé comment garder son calme…

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.