Ed Sheera file le parfait amour avec Cherry Seaborn. S’il a déjà déclaré vouloir des enfants dans le futur, il vient d’avouer qu’une fois papa, il arrêterait les tournées pour pouvoir se consacrer à ses enfants. Il a déclaré : « je ne veux pas être en tournée quand j’aurais des enfants. » Le chanteur se sent très chanceux d’avoir de « bonnes personnes » qui l’entourent et qui lui font garder les pieds sur terre. Il a ajouté : « Je pense juste que j’ai de bonnes personnes autour de moi parce que j’ai toujours quelqu’un qui me gifle si je fais quelque chose de bizarre. » Ed a également avoué qu’il rêve d’emmener ses futurs enfants à la campagne, avec sa chérie. Il a révélé : « c’est mon idée du bonheur, vivre dans la campagne, avoir une multitude d’enfants toujours autour de moi et ma femme à mes côtés, écrire des chansons chaque jour et aller chercher mes enfants à l’école. »

