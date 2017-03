Elton John est encore très bouleversé. La légende de la musique a tenté de parler à George Michael, avant sa mort, de son addiction à la drogue. Mais les deux chanteurs se sont disputés, et George n’a jamais caché son animosité envers Elton, par la suite. Leur ami commun, Paul Gambaccini a déclaré : « Elton était très bouleversé, nous avons échangé quelques mails. » Elton et George, qui ont été très bons amis pendant un temps, avaient même formé un duo pour le single « Don’t Let The Sun Go Down On Me », en 1974. Cependant, malgré les conseils de son ami, George n’en a fait qu’à sa tête et n’a pas arrêté de prendre de la drogue. Avant sa disparition, George Michael avait même révélé, au sujet d’Elton: « Il ne sera pas heureux tant que je ne frapperai pas à sa porte en plein milieu de la nuit en disant ‘S’il te plaît, aide-moi, Elton, emmène-moi au centre de désintoxication.’ Mais ça ne va pas arriver … Elton a juste besoin de fermer sa bouche et de s’occuper de sa propre vie. » Le message était donc clair, George ne voulait de l’aide de personne. Pour autant, Elton reste très touché par cette dispute, et leur relation en général. Après le décès de la star, le 25 décembre dernier, Elton avait confié à la radio : « Je voulais lui rendre un petit hommage car non seulement il était un bon ami, mais il était probablement l’un des plus brillants auteurs-compositeurs du monde. L’un des meilleurs chanteurs de tous les temps. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.