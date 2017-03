Bientôt papa de jumeaux, George Clooney n’a qu’une hâte : que sa belle Amal accouche. L’acteur de 55 ans se prépare activement à accueillir ses enfants, et si tous ses amis pensent qu’il sera « un bon père », Matt Damon pense que quelques catastrophes risquent d’arriver avec George. Selon lui, l’avocate de 39 ans va devoir tout gérer car avec George, ça risque d’être le « bazar ». Matt a ainsi déclaré : « Il va commencer à se préparer. Il a intérêt à se débrouiller, parce qu’ils arrivent [bientôt]. Mais il sera bien. Il fera n’importe quoi, mais [Amal] s’occupera de tout. » La star de « Ocean’s Eleven » ne semble pas avoir beaucoup confiance en son ami. Pourtant la star d’ « Urgences » l’a déjà impressionné à plusieurs reprises, et notamment pour ses talents de producteur sur plusieurs tournages. Matt adore travailler avec George, et il espère le retrouver bientôt pour un nouveau film. Il a révélé : « Il rend tout très drôle alors j’espère qu’il aura un autre boulot pour moi ».

