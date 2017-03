Toujours pas de prénom pour les jumeaux de George et Amal Clooney! Amal devrait bientôt donner naissance aux deux petits bouts de chou, mais le couple a mis de côté le choix des prénoms. Selon les dires de George, son épouse et lui-même ne veulent pas être influencés par les commentaires de leurs proches. La star de « Ocean’s Eleven » a expliqué: « Non, nous n’avons pas choisi de prénom et je vais vous dire pourquoi. Parce que j’ai des amis qui ont choisi des prénoms avec leurs parents et quel que soit le prénom que vous choisissez, ils disent ‘Oh, je n’aime pas celui-là. Ce type est un premier ministre. On ne peut pas l’appeler Susan. Vous vous souvenez de votre tante Susan ?’. » Des remarques qu’Amal et George n’ont pas envie d’entendre… Par ailleurs, l’acteur de 55 ans ne pensait pas devenir père un jour. Mais après son mariage avec l’avocate en septembre 2014, le fait d’avoir des enfants semblait être « la prochaine étape » de leur vie. « Je ne savais pas que nous aurions des enfants. J’étais très heureux de me marier et une grossesse semblait être la prochaine étape. » Un nouveau chapitre dans la vie d’Amal et George s’ouvrira très prochainement, puisque l’accouchement de la belle brune devrait avoir lieu en juin prochain.

