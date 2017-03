Coup de tonnerre chez les Kardashian-Jenner… Kris Jenner et Corey Gamble ont rompu!

Kris, 61 ans, a commencé à fréquenter Corey Gamble, 36 ans, en Novembre 2014 après son divorce avec Caitlyn Jenner autrefois connu sous le nom de Bruce. Désormais c’est un nouvel échec amoureux qui vient frapper la célèbre mère de famille. Elle aurait décidé de se séparer de son toyboy, après deux ans de relation.

Une source proche de Kris affirme que la matriarche du clan Kardashian-Jenner souhaite « se concentrer sur sa famille ». « Kris a dit à Corey qu’elle avait besoin d’espace pour qu’elle puisse se concentrer sur sa famille et leur émission de télé-réalité en ce moment » rapporte-t-elle. Le couple battait de l’aile depuis plusieurs semaines. Par exemple, la dernière fois que les deux amants ont été aperçus ensemble remonte au 14 février dernier, à l’occasion de la Saint-Valentin. En outre, la baisse d’audience de la dernière saison de « L’Incroyable Famille Kardashian » aurait encouragé Kris à se réinvestir dans le programme, quitte à mettre son couple en péril. La pérennité de l’émission familiale et de la situation financière du clan, compterait plus que tout aux yeux de la vedette du petit écran. « Kris veut vraiment se concentrer sur l’émission dès maintenant pour s’assurer que sa famille reste sur le devant de la scène. » A renchéri l’indicateur.