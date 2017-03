Alors que l’on fête le 20ème anniversaire du dernier album de The Notorious B.I.G « Life After Death », P. Diddy a décidé de révéler des histoires encore inédites. En effet, lors d’une apparition à la télévision, Diddy a dévoilé qu’il a essayé d’approcher Prince, avec le rappeur Notorious B.I.G, pour qu’il figure sur leur album. Il a également expliqué pourquoi Prince a fini par ne pas participer à l’album « Life After Death ». Diddy a ainsi expliqué que Prince a refusé leur offre car il ne voulait pas être associé au genre hip-hop à l’époque. Il a ensuite déclaré : « Nous avons rencontré Prince mais c’était pendant un temps où il n’était pas vraiment bercé par le hip-hop. » Même s’il a refusé de collaborer, Prince a accepté d’écouter quelques morceaux des artistes et a déclaré qu’il était « fier » de ce qu’ils faisaient.

