Drew Barrymore a cru qu’on lui avait fait fumer de la vraie marijuana lors d’un tournage. La belle blonde était en train de tourner "Trop loin pour toi" avec l’acteur Justin Long lorsqu’on lui a demandé fumer dans une fausse pipe à eau ou "bang". Mais selon l’accessoiriste Jeff Butcher, Drew a cru qu’on lui avait vraiment fait fumer de la drogue et elle et la réalisatrice Nanette Burstein ont cru qu’elle était sous l’emprise de la substance.

Jeff a confié au site "Refinery29": "On avait utilisé de l’herbe qui ressemblait à de la marijuana mais qui ne vous rend pas drogué". "J’ai passé presque une heure à fumer dans ce bang pour faire croire qu’on y avait déjà fumé. Et puis on a fait la scène et Drew comme les réalisateurs ont cru qu’elle était vraiment droguée!"

Mais l’accessoiriste a confié qu’il s’était senti un peu "étourdi" après avoir essayé la substance mais selon lui cela était du au fait qu’il avait passé une heure à l’essayer. "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, a-t-il confié, J’ai fumé ce truc pendant presque une heure et ça n’a eu aucun effet sur moi autre qu’avoir un peu la tête qui tourne. Mais fumer quoi que ce soit pendant une heure fait tourner la tête".