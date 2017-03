Idris Elba a passé une année à devenir un boxeur professionnel pour le documentaire « Fighter » et il est maintenant à la recherche de rôles dans des films de combat comme « Rocky ». L’acteur adore combattre et ne compte pas s’arrêter. Son futur rôle sera forcément dans un film de combat, selon lui. Il s’est fixé pour objectif de suivre les traces de Sylvester Stallone et de son personnage emblématique, Rocky Balboa.

En pleine interview, alors qu’on lui demandait s’il aimerait, un jour, jouer un rôle dans « Rocky », il a déclaré : « En fait, mon agent a mis en place des scénarios de boxe à gauche, à droite et au centre. »

La franchise Rocky contient sept films, depuis le premier opus, en 1976, et le dernier volet, « Creed 2», devrait sortir dans les salles de cinéma au cours de l’année 2017.