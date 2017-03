Jennifer Hudson s’est confiée ce mercredi sur le plateau du show télévisé britannique "Lorraine". L’interprète de "Spotlight" y a révélé ses secrets de beauté : elle ne fait pas de sport mais elle fait en revanche très attention à ce qu’elle mange afin de rester en bonne santé.

"Je n’ai pas le temps de faire beaucoup d’exercice, a-t-elle confié (…) Je suis très soucieuse de ce que je mange. Si je sors, je peux me dire : "Non il est trop tôt pour manger."", avant d’ajouter, "Je suis très soucieuse de ce tout ce que j’avale".

La belle brune avait auparavant perdu 80 pounds soit environ 36 kg grâce au régime Weight Watchers, dont elle était l’ambassadrice et avait déclaré que sa transformation corporelle était pour elle un véritable exploit personnel. Elle avait également déjà évoqué son alimentation avant sa perte de poids et avait avoué : "Je n’avais pas de problème avec la nourriture, je ne savais juste pas comment manger. Avant ma perte de poids, j’évitais de manger certains aliments mais maintenant, je mange ce que je veux, je sais juste comment le manger, et avec modération."