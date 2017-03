Morgan Freeman s’est confié au magazine People à propos d’un incident qui avait eu lieu en décembre 2015. Son jet privé , piloté par Jimmy Hobson, avait été obligé d’atterrir en urgence au Mississippi après avoir eu des problèmes techniques juste après le décollage.

La star a confié que cette expérience l’avait rendu "anxieux" mais qu’il avait été soulagé que le pilote et lui s’en soient finalement sortis. "La dernière fois que j’étais nerveux c’était il y a un an et demi quand mon avion s’est crashé. J’étais anxieux quand cela s’est passé mais j’ai eu du temps pour y penser et prendre du recul." Il explique ensuite que leur avion avait "un pneu avait crevé" et qu’il savait que "l’atterrissage ne serait ni amusant, ni facile", mais qu’il restait "naturellement calme".

Au moment de l’incident en route pour le Texas afin de tourner "The Story of God avec Morgan Freeman", une série-documentaire produite par la chaîne National Geographic, qui parle de l’histoire des religions.

Mais ce n’est pas la première fois que la star de "Million Dollar Baby" se retrouve dans une "situation délicate" comme il l’explique dans l’interview et il semble accepter qu’un jour il pourrait mourir. "Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations délicates, explique-t-il, J’ai frôlé la mort plusieurs fois, et je n’ai pas crié ou autre, je me suis juste dit : ‘Et bien, peut-être que c’est le moment’."

La star avait déjà connu un problème du genre en 2014 quand son avion avait encore du atterrir de force à cause d’un dysfonctionnement, alors qu’il se rendait au Festival du Film de Toronto. En voilà un qui sait garder son calme!