Zac Efron est actuellement en train d’assurer la promotion de son nouveau film : l’adaptation cinématographique de la série « Alerte à Malibu ». Pour les besoins de ce long-métrage l’acteur a dû se travestir et il avoue avoir trouvé cette expérience particulièrement « fun ». A ce propos, il s’est confié au site JustJared. « C’était trop fun, vraiment génial. J’ai hâte de le refaire. Honnêtement les jours où on a filmé ces scènes ont été les meilleurs du tournage. »

Néanmoins, se mettre dans la peau d’une femme n’a pas été une tâche facile pour le héros de la saga « High School Musical ». Il admet ne pas savoir comment la gent féminine parvient à arpenter les rues perchée sur des talons hauts. « C’est tellement dur. Je ne sais pas comment font les filles. Nous ne sommes pas supposés marcher comme ça. Tu te retrouves à mettre tout ton poids sur tes orteils et c’est vraiment fatiguant pour les jambes. Je me souviens qu’une fois je voulais abandonner et m’asseoir mais je ne pouvais pas, ma robe avait une fente. Je ne sais vraiment pas comment font les filles. Vous avez tout mon respect.»

Pour découvrir Zac en femme il faudra encore patienter quelques mois.« Baywatch : Alerte à Malibu » investira les salles obscures le 21 juin prochain.