Cillian Murphy a confié à l’hebdomadaire "Mr Porter" qu’il avait décidé de recommencer à manger de la viande. La star de "Peaky Blinders" avait commencé à être végétarien il y a 15 ans, mais selon lui "ça n’a jamais été une décision morale" mais juste la peur "d’attraper la maladie de la vache folle" qui l’avait poussé à faire ce choix. Il a confié : "Pour le première saison de ‘Peaky Blinders’, ils (les producteurs) étaient anxieux car je ne devais pas avoir l’air d’un irlandais maigrichon, alors mon coach m’a recommandé de manger de la viande". Lorsqu’on lui demande quel a été son premier repas avec de la viande, Cillian a répondu "un steak de chevreuil. C’était extraordinaire". A 40 ans, l’acteur a également confié qu’il espérait qu’il n’allait pas "mal vieillir". "La plupart des hommes de mon âge essaient de s’améliorer, ils font du yoga ou arrêtent de boire" a-t-il affirmé. Mais l’acteur reste confiant. Il a également révélé qu’il avait failli devenir chanteur. Son frère et lui avaient été contactés par une maison de disques alors qu’ils étaient adolescents. Mais finalement, les deux jeunes garçons ont abandonné le projet. Cillian a expliqué : "Mes parents ne l’auraient pas laissé signer et consacrer sa vie à ça. Et je ne voulais pas le faire sans lui. C’était un mauvais contrat de toute façon."

