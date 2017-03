Impossible de se rendre sur la tombe de George Michael! L’interprète de « Faith » a été enterré dans le cimetière de Highgate à Londres le mercredi 29 mars dernier. Il a été mis en terre trois mois après sa mort à l’âge de 53 ans. Ses funérailles se sont déroulées de façon intime et privée dans la section ouest du cimetière. Cette partie est protégée par des briques et des buissons et n’est accessible que lors de visites officielles pour les personnes autorisées. Les fans du chanteur qui ont espéré pouvoir lui rendre hommage, ne pourront donc pas. Le site internet du cimetière a confirmé que la dernière demeure de la star ne serait pas accessible pour les touristes et les fans. Sur sa page web il est indiqué : « la tombe de George Michael ne peut pas être visité. »

Les parents du défunt chanteur ne souhaitent pas que son lieu de repos devienne une attraction touristique. La famille a ainsi confirmé que ses obsèques avaient eu lieu mercredi et ont remercié les fans pour leurs aimables messages. LA déclaration officielle disait: « nous pouvons confirmer que les funérailles du chanteur George Michael ont eu lieu aujourd’hui. Des amis proches et la famille se sont réunis lors de la petite cérémonie privée pour dire au revoir à leur fils, frère et ami. La famille de George Michael aimerait remercier ses fans à travers le monde pour leurs nombreux messages d’amour et de soutien. »