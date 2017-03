Kris Jenner veut que les fenêtres de sa maison soient teintées pour protéger sa famille. La star de l’émission de télé-réalité « L’Incroyable Famille Kardashian » tient à améliorer la sécurité de sa maison, après que sa fille Kendall Jenner a été cambriolée à son domicile, et après le braquage de Kim Kardashian à Paris. Elle s’est ainsi adressée à sa famille au sujet de cette décision et a expliqué : « Je m’inquiète quand quelqu’un marche dans la rue et regarde chez nous. C’est une mesure de sécurité à prendre. » Dans une interview, elle a aussi ajouté : « En tant que maman, vous voulez protéger vos enfants. Et dans ce cas, un des changements, parmi beaucoup, que nous devons faire c’est la sécurité. »

Kris et Kim ont également conseillé à Rob Kardashian d’arrêter de publier des photos de ses bijoux sur les réseaux sociaux. La mère et la fille ont peur que les voleurs ciblent la famille de Rob, et Kim a ajouté : « Je le dis juste pour votre sécurité, ça me fait peur. »