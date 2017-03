Si Sylvester Stallone est devenu célèbre, c’est selon lui grâce à son chien! L’acteur a publié une photo de lui-même étant plus jeune où il tient son chien Butkus et il le décrit comme celui qui l’a aidé à écrire le film ‘Rocky’, film qui a lancé sa carrière. Plein de nostalgie, Sly a écrit en légende du cliché : "1971… Puisqu’on parle du ‘meilleur ami de l’homme’ voici une photo de moi et Butkus qui était encore un chiot". Puis la star de la saga "Rambo" a ajouté que le canidé était à ses côtés dans les moments difficiles, quand Stallone avait des problèmes d’argent et n’avait que son chien pour lui tenir compagnie. "Comme je ne sortais pas, je comptais sur sa compagnie. Et en fait, c’était son idée d’écrire Rocky, mais ne le dites à personne…" a-t-il écrit ensuite. Mais l’acteur a ensuite du vendre son petit compagnon pour 40$ afin de pouvoir survivre, avant de le racheter pour plus de 15000$ après avoir réussi à vendre le script de "Rocky", ce qui était selon lui "un miracle des temps modernes". Merci Butkus !

