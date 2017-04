Harry Styles a révélé sur Twitter que le prochain titre issu de son tout premir album solo serait intitulé "Sign Of the Times". Le beau brun a posté ce vendredi un tweet accompagné d’une photo issue du clip vidéo de son futur titre. On peut y voir Harry de dos et vêtu de noir, en train de baigner dans une étendue d’eau, le tout sur fond rouge. Au dessus du cliché, il a écrit : "SIGN.OF.THE.TIMES" // 7.AVRIL.17//".

Le chanteur avait déjà fait parler de lui le weekend dernier lors de la version britannique de l’émission "The Voice" où on avait pu voir un extrait vidéo extrait de son futur clip pour ce titre, lors de la publicité.

Mais ce n’est pas tout car Harry va également apparaitre à la télévision américaine lors du fameux "Saturday Night Live" avec Jimmy Fallon le 15 avril prochain.

Jimmy avait posté la nouvelle via Twitter où il avait écrit : "Tellement excité!!! Une jeune idole et Harry Styles seront sur le plateau du SNL ensemble le 15 avril! #QuandHarryRencontreJimmy #FallonStylesSNL". Ca promet !