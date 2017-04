Les Little Mix ont du chanter à trois au lieu de quatre jeudi 30 mars au soir, au Centre Honda à Anaheim en Californie. Les filles étaient en en effet première partie d’Ariana Grande pour sa tournée aux US, mais la belle Leigh-Anne s’est brulée les cuisses avec un casque à vapeur juste quelques minutes avant de monter sur scène. Une source à confié au "Mail Online" que "Leigh-Anne s’est brûlée les jambes en coulisses avec son casque à vapeur. Elle va bien et elle tient bon". Mais la belle métisse n’a pas laissé tomber ses fans malgré sa blessure et elle a rejoint les filles pour une chanson à la fin du concert, avec sa jambe couverte de bandages.

Ses fans étaient rassurées et très heureux de la voir sur scène et l’ont félicitée sur les réseaux sociaux en louant son courage. Sur Twitter une fan a partagé une photo de la chanteuse avec son bandage avec en légende : "Nous #Mixers savons que Lei s’est brûlée aujourd’hui et a quand même tenu à venir sur scène… On t’aime".

Les "Little Mix" ont un autre show prévu ce Vendredi à Los Angeles, mais on se sait pas encore si Leigh-Anne sera parmi elles.