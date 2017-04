Selena Gomez va mieux. La belle brune a confié à "Entertainment Tonight" qu’elle se sentait beaucoup mieux depuis qu’elle avait fait une pause loin des projecteurs afin de s’occuper de ses problèmes d’anxiété et de soigner sa dépression. Elle a déclaré :"Je suis très honnête en général, vous pouvez le voir sur mon visage. J’adore ce que je fais en ce moment. J’aime ma vie et j’en profite. Je fais des choses qui me passionnent avec les gens que j’aime".

Mais Selena a confié qu’elle se sentait parfois très vulnérable et qu’elle comprenait pourquoi d’autres personnes pouvaient avoir "peur’ de parler de leur problèmes d’être honnêtes. "Je pense que les gens ont vraiment peur d’être honnêtes avec eux-mêmes" a-t-elle affirmé. Selon l’interprète de "Good For You", les gens ont tendance à croire qu’il est mal de se sentir vulnérable. Elle a ajouté : "On se dit "Oh, je suis fort, je n’ai besoin de rien, je peux tout gérer", mais ce n’est juste pas la vérité". Selena a également parlé des enfants et adolescents et leur relations aux réseaux sociaux. "Je ne crois pas que leur voix soit vraiment entendue"a-t-elle dit."Je veux que les gens sachent que chaque vie à de la valeur et que leur voix doit être entendue, et qu’il y a a en réalité des gens qui peuvent être là pour eux".