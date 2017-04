Adele ne se refuse rien! La chanteuse a récemment acheté un manoir du 18 ème siècle dans le Sussex, un comté du Sud Est de l’Angleterre. Elle y a emménagé avec son mari Simon Konecki et son fils de 4 ans, Angelo. Apparemment, la star voulait s’éloigner de Londres et vivre une vie plus tranquille loin de la capitale anglaise. Une source aurait révélé au "Mail On Sunday", la version dominicale du "Daily Mail" que "Adele ne veut pas vivre avec les autres célébrités à Primrose Hill ou à Chipping Norton. Elle a délibérément choisi l’endroit le moins glamour qu’elle pouvait trouver afin de vivre une vie normale."

Mais l’interprète de "Someone Like You" n’a pas choisi la résidence la plus discrète. La propriété fait plus de 19 hectares et comporte un court de tennis, une cabane dans un arbre pour Angelo, ainsi que 3 petits cottages pour accueillir les invités du couple. Quant au manoir, il possède d’immenses cheminées ainsi que des poutres apparentes anciennes. Un endroit plutôt sympathique pour se reposer après sa tournée 2017 qui se terminera cet été au Wembley Stadium de Londres.