Charlie Hunnam va être prochainement à l’affiche de "La Cité perdue de Z" aux côtés de Robert Pattinson. Mais Charlie a confié à "Screen Daily" qu’il y avait eu "une vraie distance" entre les deux stars qui n’avaient pas eu le temps de se connaitre avant le tournage. "J’ai eu une série de répétitions ave Sienna [Miller], mais je n’ai passé aucun moment avec Tom [Holland] ou avec Robert" a confié le jeune homme. "Je voulais que ces relations évoluent naturellement à l’écran. Quand on travaillais, je ne crois pas avoir dit plus de dix mots à Robert excepté off caméra." Il a ajouté: " Je ne sais pas si il restait juste dans "sa zone" ou alors si il ne m’aimait vraiment pas. Il y avait une vraie distance entre nous".

Mais l’acteur de "Sons of Anarchy" a admis que cette relation lui avait permis de créer une "vraie dynamique" à l’écran entre leurs deux personnages. Et après la fin du tournage, Charlie espère que les deux acteurs auront une vraie amitié. Il a confié :"Il m’a contacté à plusieurs reprises, il y a une vraie opportunité pour que nous soyons amis, alors je pense que cela va marcher".