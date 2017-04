Ed Sheeran n’a pas fini de nous surprendre! Le chanteur a confié au journal The Sun qu’il allait dévoiler de nouvelles chanson qu’il avait enregistré au Ghana: "On a composé de nouvelles chansons, une chanson issue de l’album (Divide), mais il y a plus à venir". Ed a même confié qu’il avait enregistré un titre avec l’artiste Fuse Odg et le duo hip-hop R2Bees.

L’interprète de "Thinking Out Loud" était au Ghana en 2016 afin d’y chercher de nouvelles influences musicales pour son album "Divide", qui est un succès mondial depuis sa sortie en mars. Son dernier album ainsi que le titre "Shape of You" sont en effet en tête des ventes iTunes depuis la fin du mois de mars.

Mais Ed ne compte pas s’arrêter là! Il avait en effet précédemment révélé qu’il comptait réaliser un film dans lequel il jouerait mais aussi pour lequel il écrirait la bande originale. Il avait confié : "Je suis en relation avec un réalisateur que j’adore et on commence doucement mais il est certain qu’on va sortir quelque chose" avant d’ajouter : "Je voudrais avoir des acteurs qui ne sont pas connus, et je veux faire un film indépendant à petit budget".