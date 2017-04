Kim Kardashian pense qu’il est mieux pour elle de ne pas porter elle-même son prochain bébé avec Kanye West. La belle brune a déclaré ce dimanche dans l’émission "L’Incroyable Famille Kardashian" qu’elle voulait avoir recours à la Gestation Pour Autrui ou GPA pour assouvir son désir d’enfant. Elle avait en effet eu des complications lors de ses précédentes grossesses pour avoir sa fille de 3 ans North et son fils de 15 mois Saint, et la vedette du petit ecran ne veut pas se mettre en danger.

"Kanye et moi allons juste chercher d’autres options et voir ce qui nous va le mieux" a-t-elle confiée dans l’émission avant d’ajouter :"Je penche définitivement plus vers une mère porteuse. (…) Après en avoir parlé à Kanye, j’ai su que c’était une option mais je ne pensais pas que c’était réaliste. Maintenant, je pense que cela peut devenir une réalité.".

Mais Kim a avoué qu’elle pensait aussi à la chirurgie. Elle aimerait subir une opération de l’utérus afin de "réparer le trou" qu’elle a dans cet organe pour arriver à porter son enfant. On croise les doigts pour elle!