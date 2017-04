Neil Patrick Harris et David Burtka semblent plus heureux que jamais depuis leur mariage en 2014 et ce lundi cela fera 4 ans qu’ils se sont dit oui. Pour l’occasion, la star de "How I Met Your Mother" a fait l’éloge de son bien-aimé en postant une photo de ce dernier avecl l’un de leur jumeau de 6 ans, Gideon en train de rire aux éclats dans un restaurant. En légende du cliché, l’acteur a écrit : "Il y a 13 ans et un jour, je rencontrais ce mec sur la gauche. L’aventure n’a jamais cessé . L’amour n’a jamais fané. Les cadeaux n’en finissent pas (par ex, le petit à droite). Joyeux anniversaire @dbelicious. Tu es le meilleur".

Quand à David, il a posté sur le même réseau social ce dimanche une où l’on voit Neil appuyé contre un mur, pour témoigner son amour au beau blond. "Merci d’être aussi compatissant , aventurier, et aussi fantastique. Je t’aime plus que jamais" a-t-il écrit. Trop mignon !