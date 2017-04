Bruce Springsteen a décidé de se débarrasser de quelques vieux souvenirs. Plus de 300 objets issus de sa propre collection vont être mis aux enchères, pour un peu plus de 7 millions d’euros. Entre vêtements, guitares, paroles de ses chansons, il y aura du choix. Le chanteur a accumulé une collection importante tout au long de sa carrière, et il est temps de s’en débarrasser. Tous les objets seront mis en vente par l’entreprise Moments in Time. Gary Zimet, le directeur de Moments in Time, s’est ainsi exprimé : « C’est incroyable de voir qu’une personne puisse avoir une telle collection. » Il a déjà tout prévu pour la vente, et chaque lot a déjà un prix, même s’il pense aussi vendre certains souvenirs de l’interprète de « Born To Run » individuellement. Les fans de la star vont donc pouvoir se faire plaisir, et découvrir une autre partie de la vie de leur idole. Si la superstar de la musique est un des artistes qui a le plus vendu de disques dans l’histoire, à 67 ans, Bruce a révélé qu’il avait toujours eu « peur » avant de monter sur scène. Quelques minutes avant de se produire devant des milliers de personnes, il est toujours un peu stressé. Il avait précédemment révélé : « Ça dépend des soirs, mais à partir du moment où vous allez devant une foule, de n’importe quelle taille, votre corps le sait ».

