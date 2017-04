Ed Sheeran est le chanteur du moment, sa frimousse de chérubin a réussi à séduire aux quatre coins du monde y compris à Hollywood!

Dernièrement c’est la belle Eva Longoria qui a révélé qu’elle en pinçait pour le chanteur britannique. Bien qu’elle soit mariée à l’homme d’affaire mexicain Jose Baston, Eva a avoué qu’Ed hantait ses pensées. « Je suis obsédée par Ed Sheeran en ce moment. » a lancé l’ancienne héroïne de « Desperate Housewives ». «Je suis obsédée, quand mon mari a fait sa demande, il l’a filmée et en fond sonore de cette vidéo c’est la chanson d’Ed Sheeran ‘Thinking Out Loud’.»

Jose avait demandé la main d’Eva lors d’une escapade romantique à Dubaï. Jose et Eva se sont finalement dits oui au Mexique, quelques mois plus tard et la belle brune a pu compter sur sa meilleure amie Victoria Beckham pour lui confectionner une robe de mariée sublime.