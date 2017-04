Gisele Bundchen est fière de ses origines brésiliennes! Son mari Tom Brady l’a emmenée voir un concert de la chanteuse brésilienne Maria Gadú à Boston et elle a adoré. La belle a partagé ce lundi un selfie du couple sur Instagram et a écrit (avec une traduction en portugais) : "Mon rancard m’a emmenée au concert de @mariagadu hier soir et il n’y a pas une seule seconde où je ne me suis pas amusée . Merci mon amour @Tombrady Adorei cada segundo do show da @MariaGadu ontem. Obrigaga pela noite meu amor".

Apparemment, les deux stars aiment beaucoup danser puisqu’en mars dernier Gisele avait posté une photo d’eux sur le même réseau social pour leur neuvième anniversaire de mariage. Sur le cliché, on peut voir Gisèle vêtue d’une robe blanche et Tom en train de la renverser en arrière dans un pas de danse. Elle avait alors écrit : "J’aime être ta partenaire dans la danse de la vie. Joyeux anniversaire de mariage mon amour!"