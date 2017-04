Kylie Jenner est de nouveau célibataire, du moins, pour quelques semaines. La jolie brune et Tyga ont décidé de se séparer pour mieux se retrouver. Selon une source proche, les deux tourtereaux pourraient bien arranger les choses et se remettre ensemble, malgré leur récente rupture. « Ils ont tendance à faire des breaks, et à se remettre ensemble ». Le rappeur et la star de télé-réalité se sont effectivement séparés à de nombreuses reprises. Leur dernière rupture date de l’été dernier, alors qu’une source avait déclaré qu’ils étaient « plus heureux que jamais ». L’instabilité sentimentale chez la famille Kardashian n’a rien de nouveau, et même si Kylie n’évoque presque jamais sa vie amoureuse, l’adepte des réseaux sociaux n’a rien posté avec son chéri, depuis le début du mois de mars. Faire une pause pour repartir sur de bonnes bases, c’est tout ce que les deux amoureux souhaitent semble-t-il. Lors de leur précédente rupture, Tyga avait avoué qu’il aimait toujours Kylie, et une source avait révélé : « Elle ne peut pas lui résister, il ne peut pas lui résister. Ils s’aiment toujours tellement […] Ils vont doucement, et utilisent leurs disputes comme une leçon et une référence pour un futur plus sain ».

