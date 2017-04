Si Beyoncé est d’habitude discrète sur sa vie privée, et sa relation avec Jay-Z, la maman de Blue Ivy vient de dévoiler un clip qui témoigne de tout l’amour qu’elle porte à son mari. La chanteuse de 35 ans a partagé mardi 4 avril un clip, intitulé « Die With You », où elle chante son amour au rappeur. Bey a ainsi dévoilé des images inédites avec son chéri, et leur fille. Des images de leur vie de tous les jours, qui ont touché tous les admirateurs du couple. Neuf ans d’amour, ça se fête, et Beyoncé a trouvé comment marquer le coup avec cette touchante vidéo, publiée sur Tidal et ses réseaux sociaux. Réalisée avec des images d’archives personnelles, la vidéo met en scène différents moments du couple, comme leurs vacances, des baisers échangés, mais aussi la première grossesse de l’interprète de « Formation », leur mariage et la naissance de leur fille, Blue Ivy. Alors que le couple fête ses neuf ans de mariage, Jay-Z ne pouvait pas rêver plus bel hommage !

