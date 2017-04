Harry Styles est prêt à dévoiler son premier single solo. La star des One Direction a fait le bonheur de ses fans, en révélant la date de sortie de son premier morceau, sur les réseaux sociaux. Le titre s’intitulera « Sign Of The Times » et sortira le 7 avril prochain. Le britannique espère avoir du succès, en se lançant en solo. Il a indiqué qu’il rêvait d’avoir la même carrière que David Bowie et Mick Jagger. Le jeune homme de 23 ans a fait de la sortie de son premier single un véritable mystère, comme Bowie et Jagger le faisaient à l’époque. Le beau gosse a gardé le secret sur le nom et la date de sortie de son futur hit jusqu’au dernier moment. Une source a déclaré : « Harry ne veut pas parler de sa vie personnelle, ni être constamment interrogé à propos des One Direction. Ce n’est pas son style. Il ne ressent pas le besoin de faire des interviews ou des tournées promotionnelles. » Harry reste concentré sur sa carrière, et ce premier titre représente beaucoup pour lui. Un proche a expliqué : « Harry a écrit la chanson et sa signification est très personnelle. Il a également joué de la guitare et du piano [pour son titre]. »

