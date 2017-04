Lena Dunham a vaincu sa maladie. La star de « Girls » a fait des révélations sur sa santé. Après une nouvelle opération chirurgicale, elle a annoncé une bonne nouvelle : elle ne souffre plus d’endométriose. La jolie brune a déclaré : « Mon opération s’est déroulée sans encombre. Quand j’ai émergé, après mon opération, Randy m’a dit quelque chose que je ne m’attendais pas à entendre, je n’avais plus d’endométriose. À la suite des mes nombreuses interventions chirurgicales et hormonales, j’étais guérie. » Mais la productrice reste prudente quant à sa guérison. Elle a expliqué : « Cela ne signifie pas qu’elle ne peut jamais revenir, mais pour l’instant, une fois que mes points de sutures auront été enlevés et mes bleus seront partis, je serai en bonne santé. » La star de 30 ans peut finalement se reposer. Elle avait enchaîné les visites à l’hôpital ces derniers mois, et avait expliqué que sa maladie la faisait énormément souffrir. Il y a trois mois, elle déclarait : « C’est la quatrième fois lors des trois derniers mois que je me retrouve aux urgences de Lennon Hill. »

