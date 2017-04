Alors qu’il vient d’accueillir son premier enfant avec Cheryl Cole, Liam Payne a déjà repris le travail. Le chanteur a révélé qu’il allait dévoiler son premier single solo, en mai 2017. Liam travaille actuellement dessus et espère ne pas décevoir ses fans. Il sera ainsi le dernier de son groupe, après Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik à démarrer sa carrière en solo. Une source a déclaré : « Un nouveau single devrait sortir en mai. Liam est le dernier. » La star des One Direction a été distrait ces derniers temps avec la grossesse de sa petite-amie, et l’arrivée de son bébé. Lors de l’annonce de l’heureuse nouvelle, il avait écrit : « Mes proches, ma famille savent que je suis rarement sans voix ! Je suis incroyablement heureux d’accueillir notre bébé, c’est un moment que je n’oublierai jamais, c’est le meilleur moment de ma vie. »

