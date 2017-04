Mel B fait révélation sur révélation. Alors que l’ancienne membre des Spice Girls vient d’obtenir une ordonnance restrictive à l’encontre de son mari, Stephen Belafonte, qu’elle accuse de violences conjugales, la chanteuse a également révélé que Stephen ne voulait pas la laisser voir son père, avant que celui-ci ne meure. Juste avant l’annonce de son divorce, on apprenait effectivement que Mel B avait perdu son père tragiquement. Très malade depuis novembre, la belle brune a voulu lui rendre visite en Angleterre peu avant sa mort, mais Stephen aurait tout fait pour l’en empêcher. Selon elle, il aurait même caché son passeport afin qu’elle ne puisse pas s’envoler de l’autre côté de l’océan. Très froid avec elle, quand la chanteuse de 41 ans lui a annoncé l’état de son père, Stephen a répondu : « Peu importe. S’il doit mourir, il va mourir ». L’interprète de « Wannabe » aurait aimé plus de compassion de la part de son compagnon. Celui-ci l’aurait par ailleurs menacé à de nombreuses reprises. S’il la battait et menaçait de la tuer régulièrement, il l’obligeait aussi à participer à des ménages à trois. Détenant des sextapes de sa femme, si Mel refusait, il assurait qu’il allait les diffuser. Après 10 ans de mariage, Melanie Brown, de son vrai nom, a finalement réalisé qu’elle ne s’était mariée que pour le pire.

