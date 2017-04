Le titre "The Fighter" de Keith Urban a tellement ému Nicole Kidman qu’il l’a faite pleurer ! La star s’est confiée à ce propos sur le tapis rouge des "Academy Awards of Country Music" qui avaient lieu à Los Angeles ce weekend. Elle a révélé aux journalistes qu’elle avait été la source d’inspiration pour "The Fighter" une des chansons de son mari, en duo avec Carrie Underwood. Mais lorsque Keith la lui a fait écouter pour la première fois, Nicole a été tellement émue qu’elle a pleuré! Elle raconte : "Je me souviens quand il me l’a jouée pour la première fois, et j’ai commencé à pleurer… Il écrit ces choses – je ne sais pas d’où elles sortent- et ce sont comme de magnifiques cadeaux".

Mais la star de "Lion" semble s’être bien amusée lors de la cérémonie qui récompense chaque année les meilleurs artistes country de la planète. Elle était à côté de la chanteuse de country Faith Hill et les deux blondes ont dansé toute la nuit au son des tubes country de l’année. Selon un témoin, elles étaient très complices toute la soirée et après la performance de Faith "Nicole a tendu les bras à Faith et a lui fait un gros câlin".